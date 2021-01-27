برلماني: تدخلات الكونجرس الأمريكي في شئون مصر مرفوضة

استنكر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لها تاريخ متأصل وراسخ في دول العالم أجمع، ولم يعد مقبولًا متاجرة بعض النواب والكونجرس الأمريكي ببعض المصطلحات السياسية.وأكد "أمين"، في بيان له، أن كل الأمور التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية فهي تعتبر شئون داخلية بشكل بحت، فلا يجوز لأي نائب أو مؤسسة نيابية في العالم التدخل فيها، متسائلًا هل يجوز للكونجرس مثلًا المطالبة بإخلاء سبيل أمريكي محكوم عليه، أو أحد المتهمين باقتحام الكونجرس نظرًا لأنه كان يعبر عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سليمة؟!وأكد عضو مجلس النواب أن مصر خالية من المعتقلين السياسيين، ولكن يوجد متهمون بقضايا تمثل خروجًا عن القانون تخضع للقضاء المصري وهو مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية عبر مر الزمان، متسائلًا عن مدى تنفيذ الكونجرس ما سبق وطالبوا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة قضايا أو اقتحام الكونجرس حينها سوف ننفذ على سبيل المثال.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تدخل لأعضاء برلمان أي دولة في الشأن الداخلي مرفوض، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشة بأي موضوع يوجد مجلسا النواب والشيوخ (المعبران عن الشعب المصري).