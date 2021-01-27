رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تدخلات الكونجرس الأمريكي في شئون مصر مرفوضة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
استنكر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لها تاريخ متأصل وراسخ في دول العالم أجمع، ولم يعد مقبولًا متاجرة بعض النواب والكونجرس الأمريكي ببعض المصطلحات السياسية.

وأكد "أمين"، في بيان له، أن كل الأمور التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية فهي تعتبر شئون داخلية بشكل بحت، فلا يجوز لأي نائب أو مؤسسة نيابية في العالم التدخل فيها، متسائلًا هل يجوز للكونجرس مثلًا المطالبة بإخلاء سبيل أمريكي محكوم عليه، أو أحد المتهمين باقتحام الكونجرس نظرًا لأنه كان يعبر عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سليمة؟!

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر خالية من المعتقلين السياسيين، ولكن يوجد متهمون بقضايا تمثل خروجًا عن القانون تخضع للقضاء المصري وهو مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية عبر مر الزمان، متسائلًا عن مدى تنفيذ الكونجرس ما سبق وطالبوا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة قضايا أو اقتحام الكونجرس حينها سوف ننفذ على سبيل المثال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تدخل لأعضاء برلمان أي دولة في الشأن الداخلي مرفوض، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشة بأي موضوع يوجد مجلسا النواب والشيوخ (المعبران عن الشعب المصري).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك