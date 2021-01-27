حفل غنائي يجمع أصالة بشيرين عبد الوهاب.. 19 فبراير

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لاحياء حفل غنائي بعد فترة غياب طويلة بمشاركة الفنانة أصالة،يوم 19 فبراير المقبل على مسرح المجاز "خورفكان" بالشارقة في الإمارات.وتتأهب النجمتان للسفر إلي الإمارات نهاية الأسبوع القادم لبدء بروفات الحفل الذي يجمعها للمرة الأولى امام الجمهور.على جانب آخر، تحيي أصالة بمشاركة الفنان عبادي الجوهر، حفل غنائى مساء اليوم "أون لاين" عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام.وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا كليب أغنية "والله وتفارقنا"، من كلمات العلا، ألحان ياسر بو علي، توزيع طارق مدكور.أما شيرين عبد الوهاب، تستعد لتجهيز لميني البوم من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بدأت في التحضيرات الخاصة به مع عدد من الملحنين والشعراء.