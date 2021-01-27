مؤشرات بورصة الكويت ترتفع بمستهل التعاملات

سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحًا 24.76 نقطة ليصل إلى مستوى 5751.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحًا 34.06 نقطة ليصل إلى مستوى 6291.65 نقطة.وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 5.74 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.30 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحًا 7.96 ليصل إلى مستوى 4865.76 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 337.6 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8725 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.66%.وارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.