الصين تعلق على تحليق طائراتها الحربية قرب تايوان

علقت الصين، اليوم الأربعاء، على تحليق الطائرات الحربية بالقرب من تايوان نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة تحذير من التدخل الأجنبي في تايوان.قالت تشو فنجليان، المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، وفقًا لوكالة اسوشتيد برس الأمريكية، إن المناورات العسكرية الصينية تهدف إلى إظهار قرار الأمة بحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.وفي أول تعليق رسمي للحكومة الصينية على تحليق الطائرات مؤخرًا: "هذا تحذير شديد اللهجة من التدخل الخارجي والاستفزاز من جانب القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".