«تطوير القرى» و«كورونا» أبرز ملفات اجتماع الحكومة

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة تداعيات عدد من الملفات الشائكة، إلى جانب مناقشة سير خطط التنمية.ومن المقرر مناقشة تداعيات كورونا والموقف الحالي على الأرض، ومدى إحكام وزارة الصحة السيطرة على تفشي الفيروس وتوفير كل ما يلزم لمجابهته.كما يناقش مدبولي إنجاز مخطط تطوير المدن والقرى المصرية في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل المصريين.