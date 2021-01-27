الحكم في تعويض «موسى» مليون جنيه من تامر حبيب اليوم

تصدر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة من الإعلامي أحمد موسى لمطالبة السيناريست تامر حبيب بدفع تعويض مادى مليون جنيه لقيام الأخير بسبه وقذفه.وتقدم عمر الأصمعي المحامى بالنقض دفاع الإعلامي أحمد موسى بطلب تعويض من السيناريست تامر حبيب إبراهيم الدسوقى، يطالبه بتعويض مدني لأنه بتاريخ 27102017 قام تامر حبيب بسب وقذف أحمد موسى حال استضافته ببرنامج «أنا وأنا» مع الإعلامية سمر يسري.وتبين أنه نشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبارات وألفاظ سب وقذف من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحق المدنى بما تحمله تلك العبارات من معاني خفية وظاهرة تعد سبًا وقذفًا في حقه.