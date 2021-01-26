حريق بـ3 سيارات فى المرج

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بـ3 سيارات بجوار عقار بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات.وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق سيارات بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.