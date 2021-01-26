رغم أزمة كورونا.. ارتفاع حجم الصادرات المصرية لـ10 أسواق غربية في 2020

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأسواق الغربية التي سجلت الصادرات المصرية إليها ارتفاعًا خلال عام 2020، رغم تراجع القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى حدود 22.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.وأوضح الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه، أنه على رأس تلك الدول تأتي كندا التي ارتفعت الصادرات المصرية إليها لـ 623.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 610.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وألمانيا 532.6 مليون دولار مقابل 523.5 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 369.4 مليون دولار مقابل 73.8 مليون دولار.كما سجلت الصادرات المصرية لروسيا ارتفاعًا إلى 355.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 310.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وأستراليا 214.3 مليون دولار مقابل 23.7 مليون دولار، وسويسرا 130.5 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار، واليونان 158.7 مليون دولار مقابل 43.6 مليون دولار، وسنغافورة 90 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار، وتايوان 37.3 مليون دولار مقابل 11.8 مليون دولار.