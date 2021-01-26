أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

نشرت مجلة الشبكة اللبنانية تقريرا حول براءة الفنانة الراحلة سعاد حسني من تهمة وجهت إليها بمقتضى بلاغ أفاد بأن الفنانة الشهيرة كانت تقامر في شقة مع آخرين.التقرير ذكر أن المحكمة برأت ساحة الفنانة الشهيرة بعد تأكدها من أن الذين كانوا يترددون على الشقة هم مجموعة من الأصدقاء وأن صاحبها رجل كريم ومضياف، كما كثرت التكهنات حول من دبر هذه المكيدة للفنانة الراحلة، وكانت أكثر التكهنات تفيد بأن زوج سابق لها هو الذي دبرهذه المكيدة ليوقع بالفنانة الراحلة.كان السبب الرئيسي الذي جعل تلك التكهنات تتجه للزوج السابق هو أن الضابط المكلف بمحضر الشقة سأل عن سعاد حسني عدة مرات، وفتش جميع الغرف ظنا منه أنها تختبئ في إحداها.أما النجمة الشهيرة فلم تصرح بأي شئ حول هذه الواقعة، والتزمت الصمت، فيما قاطع الكثيرين زوج سعاد المقامر بعد هذه الواقعة، بحسب ما نشرت المجلة.