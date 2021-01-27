سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-1-2021 فى البنوك المصرية
الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:44 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 27-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري وفقًا لسعر اليورو في آخر التداولات في البنوك الحكومية والاجنيبة.
شهد سعر اليورو اليوم ارتفاعًا طفيفًا خلال فترة التداولات الصباحية، على المستوى المحلي إذ بلغ متوسط سعر تداولات اليورو في البنوك للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.98، بالمقابل بسعر عملة السيورو في سوق العملات الأوروبية فلا تزال مستقرة أمام الدولار لتسجل 1.22 دولار أمريكي.
وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك أتش أس بي سي تراجع اليورو ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98.
شهد سعر اليورو اليوم ارتفاعًا طفيفًا خلال فترة التداولات الصباحية، على المستوى المحلي إذ بلغ متوسط سعر تداولات اليورو في البنوك للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.98، بالمقابل بسعر عملة السيورو في سوق العملات الأوروبية فلا تزال مستقرة أمام الدولار لتسجل 1.22 دولار أمريكي.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 27-1-2021وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
وارتفع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك وفا التجاري الدولي سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98.
أسعار اليورو اليوم فى البنوكوفي بنك القاهرة شهد سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.98، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.96، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.96.
وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك أتش أس بي سي تراجع اليورو ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98.