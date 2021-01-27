سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-1-2021 فى البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 27-1-2021





وارتفع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك وفا التجاري الدولي سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98.

أسعار اليورو اليوم فى البنوك وفي بنك القاهرة شهد سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.98، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.96، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.96.



وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك أتش أس بي سي تراجع اليورو ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98.



وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.