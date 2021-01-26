ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، في إلقاء القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم داخل عيادته.وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة ومأموريات، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب بعد التحقيق في بلاغين مقدمين من الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس.كان أبوالحسن وتميم يونس وآخر، قد تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد طبيب شهير بتهمة التحرّش بالرجال واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.قال أبوالحسن:"تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والنائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلًا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد الطبيب المتهم بالمتحرش.كان تميم يونس قد تصدّر مواقع التواصل بعدما فجّر مفاجأة بإعلانه تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان وقال في فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، إن الواقعة حدثت حين كان عمره 22 سنة، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية، حيث ذهب بعدها إلى طبيب معروف لدى أسرة خطيبته وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب إلى الطبيب برفقة خطيبته التي انتظرت في الخارج، لافتًا الى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وتحرش به، مؤكدًا أنه دفعه بعيدًا منه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بأنه تحت تأثير المخدر وأن الواقعة لم تحدث.مصادر أمنية قالت إن أجهزة الأمن رصدت المتهم في أحد الأماكن وأنهت رحلة هروبه التي استمرت عدة أشهر، بعد أن كشفها الممثل عباس أبوالحسن وتقدم ببلاغ إلى النائب العام وتبعته بلاغات من عدد من المجني عليهم واستمعت نيابة الاستئناف إلى أقوال المجني عليهم.وشرح المجني عليهم أمام النيابة العامة تفاصيل التحرش من قبل المتهم بهم خلال وجودهم داخل عيادته في الدقي، وأن المتهم كان يتحسس مناطق من أجسادهم في إشارة منه لدعوتهم لممارسة الشذوذ معه.