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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردني يبحث مع أمين التعاون الخليجى آخر المستجدات الإقليمية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:03 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الملك عبدالله الثاني أكد، خلال اللقاء، حرص بلاده على الاستمرار في تطوير التعاون مع دول الخليج العربي، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المتينة، خاصة في قطاعي الأمن الغذائي والمائي، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الملك عبدالله الترحيب بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت في المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، مشيدًا بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص، مشددا على أهمية توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، وتكثيف الجهود لتعميق العمل العربي المشترك، مؤكدًا حرص بلاده على دعم الجهود الرامية إلى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العمل المشترك مع الأردن.

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