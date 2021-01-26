الكرملين: مستوى العنف فى مظاهرات السبت غير مسبوق

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن مستوى العنف من قبل محتجين ضد عناصر الأمن أثناء مظاهرات شهدتها بعض المدن الروسية في 23 يناير الماضي كان غير مسبوق.وقال بيسكوف- في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "تصرفات المحتجين هي التي دفعت الشرطة إلى استخدام القوة ضد المشاركين في المظاهرات غير المرخص بها، ولذلك ليس غريبًا غياب دعاوى قضائية ضد عناصر الأمن بسبب استخدامهم العنف مع فتح دعاوى بحق بعض المحتجين".وأضاف: "أن هناك تحقيقات داخلية جارية مع رجال الأمن في بعض الحوادث وقد اتخذت التدابير لمنع تكرارها".وبرر بيسكوف الاعتقالات في صفوف المحتجين، قائلًا: "إن القوة تستخدم ردًا على تحدٍ لعناصر الأمن".وفي تعليقه على اعتقال صحفيين أثناء أحداث 23 يناير، قال بيسكوف: "إنه لا بد من النظر في كل حادث على حدة"، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات كانت الظروف لا تسمح بالتمييز بين محتجين وممثلي وسائل الإعلام.وكانت موسكو ومدن روسية أخرى قد شهدت السبت الماضي مظاهرات نظمها أنصار المعارض أليكسي نافالني، احتجاجًا على اعتقاله والفساد في مستويات السلطة العليا في روسيا.