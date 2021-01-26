المتحدث باسم الرئاسة الغينية: نثمن علاقات حسن الجوار مع سيراليون

أكد نبي يوسف كريدي بانجورا، وزير الدولة المتحدث باسم الرئاسة الغينية، حرص بلاده على علاقات حسن الجوار مع سيراليون وجميع دول الجوار.جاء ذلك فى أول رد فعل رسمي من قبل السلطات الغينية، على الاتهامات التي وجهها الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو،إلى غينيا بإغلاق الحدود من جانب واحد وبالتوغلات العسكرية المتكررة في منطقة ينجا المتنازع عليها.و قال "بانجورا"، في تصريح خاص لصحيفة" افريكا-غينيا "، نحن على تواصل مع حكومة سيراليون مؤكدا حرص بلاده على أمنه وعلى علاقات حسن الجوار مع سيراليون، مضيفا" نحن نثمن علاقات الأخوة بين البلدين".و كان رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، قد أعرب عن بالغ قلقه من تكرار توغل القوات الغينية في منطقة ينجا المتنازع عليها بين البلدين وشجب مسألة غلق الحدود من جانب غينيا وذلك خلال مشاركته فى الدورة العادية الثامنة والخمسين الافتراضية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.و فى البيان الختامى للدورة الـ58 حث قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الدول على مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول الخاص بحرية تنقل الأشخاص.