تجديد حبس المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة شرعت في قتل زوجها بسبب خلافات بينهم بالسلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.استمعت نيابة السلام لأقوال زوج اتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة بمنطقة السلام، وقال المجنى عليه إنه استيقظ على حديث زوجته مع أحد الأشخاص في الهاتف، واكتشف من خلال ما سمعه بارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويتردد عليها بمحل سكننا، فلم أتمالك نفسي وتشاجرت معها فضربتنى بآلة حادة واستولت على كل ما أملك ولاذت بالفرار ولم أشعر بنفسي إلا بالمستشفى.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة «ن. م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل.بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.