قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن موعد امتحانات الجامعات

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

موعد امتحانات الجامعات 2020-2021





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موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل طلاب الجامعات الخاصة، عن معرفة مواعيد الامتحانات، وذلك بعد أن حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن موعد امتحانات الجامعات الخاصة للفصل الدراسي الأول 2020-2021.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توقف الدراسة مؤقتًا، وذلك بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة المصرية، عن تدابير جديدة يتابعها جميع الوزارات ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.ويعرض " الدستور " لطلاب الجامعات الخاصة، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021، وذلك وفقًا لبيان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وقال الدكتور محمد حلمي لغز، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن المجلس تواصل مع مع ممثلي الجامعات الخاصة في مصر، يوم السبت الماضي، وعقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والذي تم من خلاله تحديد موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021 للفصل الدراسي الأول، رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد.فيما يتعلق عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الخاصة 2020-2021، حيث أكد الدكتور محمد حلمي لغز، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على أن القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ينطبق كذلك على الجامعات الخاصة.وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021 بالفصل الدراسي الأول ستبدأ عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، لتبدأ الاختبارات التي تم تحدد لها موعدًا في 21 فبراير 2021.وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قد اجتمع يوم السبت الماضي، الموافق 24 يناير 2021 بجامعة حلوان، منتهيًا إلى مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها، والتي من بينها، بدء الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات الحكومية في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.