هنادي مهنا زوجة أحمد خالد صالح.. فنانة وست بيت شاطرة

هنادي مهنا زوجة أحمد خالد صالح

ولاحظ الجمهور خلال الحلقة التي عرضت مساء الإثنين، أن الفنانة الشابة فنانة وست بيت شاطرة وهو أمر ليس منتشرًا في الوسط الفني بكثرة لانشغال الفنانة بعملها أكثر.





أحمد خالد صالح في بداية الأمر، أكد أنها ماهرة في المطبخ وإدارة شئون المنزل وأنها ماهرة في عمل عدد من الأكلات المصرية والغربية.





وقالت هنادي إن تنشئتها في الخارج ساعدتها في تعلم مساعدة نفسها والطبخ بنفسها وأنها دقيقة في تنفيذ الأكلات التي تخرج شهية وأنه يوجد بعض الفتيات تقدم نفس الوصفة لكن بطعم مختلف فالمهم "النفس"، وصفته وهو ما أخل أحمد صالح في الحوار بقوله "بتحب المطبخ" وأشادت الفنانة إسعاد يونس بالطعام والأكلات التي قامت هنادي بتحضيرها وبطريقة التفاهم بينهما بعد أن حكت على قصة الحب، وكيف بدأت في العمل وخاصة مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي وظهرت فيه كل معاني الحب وأرسل أحمد لها عبر تطبيق واتس آب يخبرها بحبه فأجابته بالموافقة أيضا .



هنادي هي ابنة الموسيقار هاني مهنا وزوجتها فرنسية وعاشت فترة طويلة من عمرها في إسبانيا ودرست إدارة الأعمال وهندسة الصوت.





عادت إلى مصر قبل سنوات واستقرت وكان لتقديمها مهرجان الإسكندرية دور في تعريفها للجمهور وخروجها للأضواء والشهرة وكان عام 2019 فاتحة خير عليها.









شاركت في كلا من مسلسلات "زلزال وبركة ووحكايتي و أفراح إبليس 2" وانطلقت لتقدم عدد من الأعمال كان آخرها مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا و"الفتوة" مع ياسر جلال وتسعى لتقديم عدة بطولات جديدة مجددا.

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تصدرت الفنانة الشابةمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية عقب ظهورها مع زوجها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على شبكة قنوات سي بي سي.