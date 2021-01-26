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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر زوَّر رخصة تسيير مركبة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:02 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، المتهم بتزوير رخصة تسيير مركبة و3 بيانات نجاح بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «حلمي.ح»، تاجر بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو رخصة تسيير مركبة الرقيمة «س ص ع 518»، المنسوبة صدورها لوحدة مرور حلوان، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفق مع المجهول على تزويرها على غرار نظيرتها الصحيحة التى تصدرها إدارة المرور.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهم ثلاثة مستخرجات بيان نجاح بالامتحانات العامة منسوبة صدورها لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها الإدارة التعليمية وقلد بواسطة آخر مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية.

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