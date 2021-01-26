أفادت وسائل اعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابات خطيرة في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وهاجم رجل بسكين عدة أشخاص وأصابهم في مدينة فرانكفورت صباح الثلاثاء قبل أن تعتقله السلطات.وقالت شرطة فرانكفورت في تغريدة على "تويتر" إن أيا من الضحايا لم يصب بجروح خطيرة. ولم يفصحوا عن أي تفاصيل عن المهاجم ولم يذكروا عدد الجرحى.