استدعاء شهود العيان في وفاة أسرة من 5 أفراد بحريق شقة المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق منزلهم نتيجة الاختناق بالدخان.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة المنزل المحترق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثث 5 أفراد من أسرة واحدة والاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة أصيبت في الحريق.وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.