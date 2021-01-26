خبير يحذر: كورونا كشف هشاشة النظام العالمى

قال ديفيد كريج الرئيس التنفيذي لشركة رفينيتيف اليوم الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 أظهرت مدى هشاشة العالم، لذلك يتعين على الزعماء الاستعداد لما هو غير متوقع بمراجعة أسلوب تفكيرهم في هذا الوقت المضطرب.وقال كريج في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي "نحن أكثر هشاشة مما كنا نتصور وربما نشعر بالرضى عن أنفسنا أكثر مما ينبغي وبالتأكيد نحن أكثر ارتباطا ببعضنا البعض من أي وقت مضى".وتابع "هذه الجائحة، إن كان لها إيجابيات، فهي أنها تتحدى أسلوب تفكيرنا... هذا الرضى عن النفس تفاقم بخطر إضافي وهو أننا أصبحنا أكثر ترابطا".وأشار كريج إلى جائحة كورونا وإلى حادثة كارينجتون، وهي أكبر عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ في عام 1859، باعتبارها من الأمور التي يتعين على الشركات الاستعداد لها.وتابع أن على العالم توخي الحذر فيما يتعلق بالقواعد التي يمكن أن توقف تبادل البيانات الحيوية في أوقات الأزمات.