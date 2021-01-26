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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بسحل شاب أثناء سرقته في السلام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:35 ص
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسحل شاب أثناء سرقة حقيبته بالسلام، وتسببوا فى إصابته بجروح متفرقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى نشل حقائب المواطنين، وقاموا بنشل حقيبة شاب وسحله.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بنشل حقيبة شاب وسحله بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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