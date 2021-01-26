السجن 4 أعوام لشقيق نائب الرئيس الإيراني بتهمة الكسب غير المشروع

أصدرت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا ضد مهدي جهانجيري، شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب العملة، وعامين آخرين بتهمة الكسب غير المشروع.وكان مهدي جهانجيري قد اعتقل من قبل فيلق كرمان للحرس الثوري في سبتمبر 2017 بتهمة "الفساد الاقتصادي".ووصف غلام علي أبو حمزة، قائد فيلق كرمان في ذلك الوقت، مهدي جهانجيري بأنه "أحد جذور الفساد".وقال القيادي في الحرس الثوري "في هذه المحافظة التي يواجه فيها الشباب آلاف المشاكل للحصول على قرض بمبلغ 3 ملايين تومان، فإن هؤلاء السادة ينفقون المليارات، وبدل أن يستنكر شقيقه ونائب الرئيس إسحاق جهانغيري، تصرفات شقيقه مهدي، فإنه يتهم الآخرين بتصفية حسابات شخصية".وأضاف أبوحمزة "أعلن بصراحة أن الحرس الثوري سيقبض بسرعة على كل من يريد العمل ضد مصالح الشعب والنظام".