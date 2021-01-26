روسيا: 25 دولة تُقر لقاح «سبوتنيك V» المضاد لـ«كورونا» خلال أسابيع

قال كيريل ديمترييف، مدير صندوق الثروة السيادية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن 25 دولة ستقر استخدام لقاح «سبوتنيك v» للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في غضون بضعة أسابيع.وأضاف «ديمترييف» في اجتماع على الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: «لقاحنا سبوتنيك v مسجل الآن في 14 دولة، سنحصل على أكثر من 25 تسجيلًا في غضون أسابيع».