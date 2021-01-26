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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في ليبيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:23 ص
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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يبدأ اليوم ولمدة أسبوع تلقي لجان مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، طلبات الترشح للمناصب السيادية السبعة الرئيسية، التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان في ليبيا.

والمناصب السيادية السبعة هي "محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا".

وكان وفدان يُمثلان مجلسا النواب والأعلى للدولة، أعلنا مساء السبت في بيان مشترك، افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.

وخلال اجتماعهم يومي الجمعة والسبت في بوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدة نُظمت منذ سبتمبر 2020م، في المغرب، قرر المشاركون في "الحوار السياسي الليبي" تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية.

وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرا، وفقا للبيان المشترك.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد.

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