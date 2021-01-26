مصرع 5 في اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة بالهند

أعلنت الشرطة الهندية مصرع خمسة أشخاص، إثر اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند في ظل انخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف.ونقلت قناة "انديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء عن قائد الشرطة، رام بادان سينج، قوله إن سيارة الإسعاف كانت في طريقها إلى تشيتورجاره في ولاية راجستان شمال غربي البلاد حينما وقع الحادث.وأضاف ان أربعة أفراد من عائلة واحدة وسائق سيارة الإسعاف لقوا مصرعهم في الحادث، فيما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.