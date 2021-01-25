رئيس الوزراء التونسي يصادق على مشروع قانون الانضمام إلى كوفاكس

ترأس هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بُعد حيث تمت المصادقة على الانضمام لمبادرة كوفاكس -وهي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لكوفيد-19 يتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (جافي).وأوضح المجلس، بحسب بيان على الصفحة الرسمية، أنه صادق على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"، المسماة "كوفاكس"، وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "جافي".وأوضح رئيس الحكومة الأهمية القصوى لهذا المشروع، خاصة في هذه الفترة التي تمر بها تونس، في ظل انتشار وباء كورونا، والذي سيمكن من الاستفادة من منظومة تمويل جزء من اللقاحات، وذلك في انتظار التصويت عليه من قبل مجلس نواب الشعب.