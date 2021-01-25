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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالي إصابات كورونا في الجزائر يتجاوز 105 آلاف حالة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:33 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، اليوم الإثنين، تسجيل 258 حالة إصابة بالفيروس، و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - "إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 105 آلاف و854 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2866 حالة".

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 72 ألفا و143 حالة بعد شفاء 198 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 34 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

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