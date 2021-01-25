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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:42 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
وكالات
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تنشر «الدستور» رابط الشركة المصرية للاتصالات والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد، حيث وفرت الشركة موقعًا رسميًا يقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، تسهيلًا عليهم وتخفيف الأعباء عليهم، من خلال كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد دفع فاتورته، عقب اتباع الخطوات التي يطلبها الموقع.

رابط الشركة المصرية للاتصالات

تأتي تلك البحوث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خوفًا من التخلف عن موعد سداد دفع فواتير التليفون الأرضي خلال فترة المهلة التي تحددها الشركة بشهر من تاريخ إصدار الفاتورة قبل قطع الخدمة والإنترنت المنزلى، حيث تنتهي الفترة المحددة من الشركة المصرية للاتصالات ليصبح آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط (من هنا) ويتم بعدها تحويل الخط إلى نظام الاستقبال يوم 14 فبراير 2021 المقبل، والتى تتم المحاسبة عن فترة فاتورة يناير 2021 والتى قامت الشركة بإصدارها يوم 15 يناير 2021.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد

في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) أصبح من الصعب على عملاء شركة المصرية للاتصالات زيارة مقرات السنترالات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية للاستعلام أو تحصيل فاتورة التليفون الأرضي التي تصدرها الشركة بشكل ربع سنوى كل 3 أشهر، لذلك وفرت الشركة موقعًا رسميًا يقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلا عليهم وتخفيف الأعباء عليهم، من خلال كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد دفع فاتورته، عقب اتباع الخطوات التي يطلبها الموقع.

قيمة الغرامة التي فرضتها شركة المصرية للاتصالات

وحددت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الغرامة التي فرضتها على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي خلال فترة المهلة المحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى أو بنسية 1.5 % من قيمة الاشتراك الربع سنوى، التي يجب سدادها بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة (محافظ الدفع الإلكتروني أو مكاينات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الإئتمان والفيزا)، أو من خلال أحد الفروع وذلك لاستعادة خدمة التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت المنزلى.

دفع فواتير التليفون الأرضي إلكترونيًا

ويجب السداد عبر طرق الدفع الإلكتروني التي اعتمدتها الشركة منها المحافظ الإلكترونية باتباع الخطوات التالية وهى:
1 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
2 - كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
3 - تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
4 - ادخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
5 - سجل كود التأمين المكون من ثلاثة أرقام.
6 - الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.

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