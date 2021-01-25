رامي جمال يطرح بوستر أغنية «ولسه»

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "ولسه" خلال الفترة القليلة المقبلة على "يوتيوب"، وكان قد انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وتوزيع وألحان رامي جمال، من إنتاج نجوم ريكوردز.وكان رامي جمال قدم من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهى "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".وحصل الفنان رامي جمال في عام 2020 على العديد من الجوائز، منها أفضل ألبوم عن "أنا لوحدي"، وجائزة أفضل كليب عن "سقف"، وجائزة الفنان الشامل.يذكر أن رامي جمال تعاون في ألبوم "أنا لوحدي" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبونعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.