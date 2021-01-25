تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف وعلمت



وكشف المصدر عن أن مشرف صور برنامجين أحدهما كان اليوم مع إنجي علي، والآخر الأسبوع الماضي مع إسعاد يونس، وسيطل خلالهما بشكل طبيعي للغاية عكس ما كتبه البعض حول صحته المتدهورة. وعلمت الدستور من مصدر مقرب أن صحة الفنان طيبة ولا صحة لأنباء مرضه على الإطلاق.وكشف المصدر عن أن مشرف صور برنامجين أحدهما كان اليوم مع إنجي علي، والآخر الأسبوع الماضي مع إسعاد يونس، وسيطل خلالهما بشكل طبيعي للغاية عكس ما كتبه البعض حول صحته المتدهورة.

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وفى وقت سابق، كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن أن الفنان عبدالله مشرف في حالة صحية جيدة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار تواجده في المستشفى يرجع لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل.





ونفى مكرم ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفنان عبدالله مشرف، حيث أكد أنه فى حالة صحية جيدة قائلًا: "أقسم بالله عبدالله مشرف كويس".





قدم الفنان عبدالله مشرف العديد من الأعمال الكوميدية فى السينما والدراما والمسرح، وكان آخر ظهور له فى برنامج على قناة mbc مصر.

تداولت عدة مواقع إخبارية أنباءً عن تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف.