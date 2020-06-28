«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان عبدالله مشرف في حالة صحية جيدة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن استمرار تواجده في المستشفى يرجع لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل.ونفى مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تدهور الحالة الصحية للفنان، مستطردا: "أقسم بالله عبدالله مشرف كويس".واشتهر الفنان عبدالله مشرف بتقديم الأعمال الكوميدية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، وكان آخر ظهور له بأحد البرامج على شاشة قناة "إم بي سي مصر".