الأحد.. بدء تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بأرض مطار إمبابة

تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام المقبلة، تسليم 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 بمنطقة أرض مطار إمبابة.وتم حجز الوحدات السكنية من قبل الأهالي بعد إعلان الوزارة عن فتح باب الحجز، على أن يكون التسليم الأحد المقبل الموافق 31-1-2021 لمن بادر بالحجز.بلغ سعر الوحدة السكنية بمشروع أرض مطار إمبابة ومساحتها 83 مترًا (410 آلاف جنيه) و85 مترًا (428 ألف جنيه) و90 مترًا (445 ألف جنيه) و94 مترًا (464 ألف جنيه) بمقدم يبلغ 50 ألف جنيه و500 جنيه مصاريف إدارية، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات في المرحلة الأولى 3 آلاف وحدة سكنية طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.