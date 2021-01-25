خبير: اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا في الربع الأول بسبب عزل كورونا

قال كلاوس فولرابه، الخبير الاقتصادي بمعهد إيفو، اليوم الاثنين، إن اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا في الربع الأول من العام، في أحدث مؤشر على التأثير السلبي لإجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المستجد على أكبر اقتصاد في أوروبا.وقال فولرابه، "الاقتصاد الألماني يبدأ العام بقليل من الثقة، مضيفا أن التأخير في تسليم لقاحات كوفيد-19 عزز الضبابية".وتراجعت ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في يناير إذ عطلت موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19 "، تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بحسب ما كشفه مسح، اليوم الاثنين.