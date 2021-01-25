الرئيس السيسي يكرم اللواء مؤمن سعيد من مديرية أمن القاهرة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء مؤمن سعيد من مديرية أمن القاهرة، بمنحه "نوط الامتياز" من الطبقة الأولى في ذكرى عيد الشرطة.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو تخليد لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير، بعد أن رفضواتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال.