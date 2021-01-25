وزير الداخلية: عازمون على استكمال الحرب الشاملة ضد الإرهاب

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في كلمته اليوم باحتفالية عيد الشرطة، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، أن رجال الشرطة سيواصلون مسيرة العطاء والاستقرار رغم ما نواجهه من تحديات.وأضاف وزير الداخلية أن السياسة الأمنية تستهدف حماية الوطن وتأمين نسبته في كافة المجالات وتطبيق المفهوم الأمني الشامل لدعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الوطنية، واننا عازمون على مواصلة الحرب الشاملة على الإرهاب لشل حركة عناصره والقضاء عليه، ولكننا مستمرون في تطبيق اليقظة الأمنية ورصد أي تحركات لهم عبر المناطق الإقليمية المحيطة بنا، فضلا عن محاولات العناصر الإرهابية لبث الشائعات.وأشار الوزير إلى أن التاريخ لن ينسى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده في ردع الإرهاب، وتابع أن الأجهزة الأمنية نجحت بشكل كبير في خفض معدل الجريمة الجنائية.وأوضح "توفيق" أنه انعكاسا للتوتر التي تشهدها المنطقة فسبب ذلك نشاط ملحوظ لعناصر تهريب المخدرات، إلا أن الأجهزة الأمن كانت يقظة لضرب عناصر التهريب وإحباط محاولات تهريب المخدرات، ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت سياسة عقابية حديثة للحفاظ على حقوق السجناء داخل السجون.ووجه وزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة، لجهودهم في حماية الأمن ومواصلة واستكمال مسيرة العطاء.