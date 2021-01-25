«الداخلية» تعرض محاكاة لاقتحام أخطر جزيرة لتصنيع السلاح بالصعيد

شهد حفل عيد الشرطة الـ69، اليوم الإثنين، عرض فيلم محاكاة لضبط أخطر قضايا تهريب وتصنيع السلاح تم التوصل لها بنطاق أحد الجزر في الصعيد، خلال عام 2020.واستعرض الفيلم حجم المجهودات والتحريات وكيفية اقتحام تلك البؤرة الخطرة وهذه الجزيرة.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرًا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي