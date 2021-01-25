انتصار السيسى تنعى الدكتورة عبلة الكحلاوى: ودّعنا نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية

وأضافت حرم الرئيس: «رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان».



نعت السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، الدكتورة عبلة الكحلاوى، التى وافتها المنية، مساء أمس، وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ودّعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها، وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي، التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة».