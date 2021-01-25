أشرف ذكي: مجهودات الشرطة ساهمت في وجود الإبداع الفني

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لولا منظومة الأمن والأمان فلن يكون هناك إبداع فني، وذلك كله بفضل مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الشرطة.وأضاف زكي، في حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، إن الخدمات المقدمة للجماهير في المواقع الشرطية أصبحت متميزة جدا، كما أنه هناك حرص شديد على حقوق الإنسان، متابعا، أن هناك ثورة تكنولوجيا قامت بها وزارة الداخلية في كل أجهزتها والكل يشهد بها.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حفل الاحتفال بعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو تخليد لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة.