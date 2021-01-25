عفيفي يهنئ الرئيس والداخلية والشعب المصري بعيد الشرطة

هنأ المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.وقال عفيفي، في بيان، إن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية لعام 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وأضاف، أن رجال الشرطة المصرية البواسل سطروا عبر التاريخ الوطني الطويل من النضال أروع الملامحم والبطولات لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق الأمن والأمان.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أبناء الشرطة البواسل قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن للزود عنه ضد الأعداء سواء من الداخل أو الخارج، مشددا على أن هذه التضحيات محل اهتمام وتقدير كبيرين من جميع أبناء الشعب المصري.ووجه عفيفي التحيه لشهداء الوطن من رجال الشرطة ولأسر الشهداء الذين أعطونا درسا في الوفاء والتضحيه والانتماء لهذا الوطن.