تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2512020

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواقيت الصلاة بعمان





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نعرض لكم السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021 في القاهرة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة لمواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية مثل السعودية والكويت وعمان.طبقا لما تقره النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.صلاة الفجر 5:20 صالشروق 6:50 صصلاة الظهر 12:05 صصلاة العصر 00: 3صلاة المغرب 5:21 مصلاة العشاء 6:41صلاة الفجر 5:26 صالشروق 6:58 صصلاة الظهر 12:10صلاة العصر 3:03صلاة المغرب 5:23 مصلاة العشاء 6:45 م.صلاة الفجر 5:05 صصلاة الشروق 6:33 صصلاة الظهر 11:53موعد صلاة العصر 2:52 مموعد صلاة المغرب 5:13 موقت صلاة العشاء 6:32 م.وقت صلاة الفجر 5:36 صموعد صلاة الظهر 12:31 موقت صلاة العصر 3:40 موقت صلاة المغرب 6:04 مموعد صلاة العشاء 7:17 مموعد صلاة الفجر 5:40 صميعاد صلاة الظهر 12:31 متوقيت صلاة العصر 3:36 مميعاد صلاة المغرب 6:01 موقت صلاة العشاء 7:14 مموعد صلاة الفجر 5:12 صتوقيت صلاة الظهر 12:03 صموعد صلاة العصر 3:07 مميعاد صلاة المغرب 5:32 مموعد صلاة العشاء 6:45 مموعد صلاة الفجر 5:12 صوقت صلاة الظهر 11:58 صموعد صلاة العصر 2:55 موقت صلاة المغرب 5:15 ممواقيت صلاة العشاء 6:35 متوقيت صلاة الفجر 5:41 صموعد صلاة الظهر 12:33 مميعاد صلاة العصر 3:37 مموعد صلاة المغرب 5:58 متوقيت صلاة العشاء7:15 مصلاة الفجر 5:04صلاة الظهر 11:50 مصلاة العصر 2:46 مصلاة المغرب 5:08صلاة العشاء 6:27 مجدير بالذكر أن محركات البحث تظهر ارتفاع عدد عمليات البحث اليومية فيما يخص معرفة مواقيت الصلاة.