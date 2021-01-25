تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021
الإثنين 25/يناير/2021 - 03:23 ص
اسماء منصورطباعة
نعرض لكم السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021 في القاهرة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة لمواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية مثل السعودية والكويت وعمان.
طبقا لما تقره النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 00: 3
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.
(مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية)
مكة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م
مواعيد الصلاة بـ"أبو ظبي"
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م
جدير بالذكر أن محركات البحث تظهر ارتفاع عدد عمليات البحث اليومية فيما يخص معرفة مواقيت الصلاة.
طبقا لما تقره النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2512020
في القاهرةصلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 00: 3
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخصلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.
(مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية)
مكة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م
مواعيد الصلاة بـ"أبو ظبي"
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م
مواقيت الصلاة بعمانصلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م
جدير بالذكر أن محركات البحث تظهر ارتفاع عدد عمليات البحث اليومية فيما يخص معرفة مواقيت الصلاة.
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