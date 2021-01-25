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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:23 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
اسماء منصور
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نعرض لكم السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021 في القاهرة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة لمواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية مثل السعودية والكويت وعمان.

طبقا لما تقره النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2512020

في القاهرة

صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 00: 3
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.

(مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية)

مكة
 وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م

المدينة المنورة
 موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م

الرياض
 موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواعيد الصلاة بالكويت
 موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م

مواعيد الصلاة بـ"أبو ظبي"
 توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م

مواقيت الصلاة بعمان

صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م

جدير بالذكر أن محركات البحث تظهر ارتفاع عدد عمليات البحث اليومية فيما يخص معرفة مواقيت الصلاة.

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