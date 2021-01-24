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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير التعليم يقدم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69

الأحد 24/يناير/2021 - 07:33 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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قدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، التحية رجال الشرطة في عيدهم الـ69.

وقال رضا حجازي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن عيد الشرطة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتابع: "خالص التهاني لجميع القيادات الأمنية والضباط والجنود من رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69 وكل عام وأنتم بخير وحفظكم الله ورعاكم".

وشدد نائب الوزير: "أنتهز هذه الفرصة وأدعو زملائي المعلمين بالحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والامان والاستقرار في ربوع الوطن، ليصبح أبنائنا وطلابنا جيلا واعيا منتميا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة وفخر".

واختتم تهنئته قائلًا: "أدعو الله العلي القدير أن يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان، والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها، وكل عام وأنتم جميعًا بكل الخير والصحة والسعادة".

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