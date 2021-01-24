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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علي باباجان: صرف المعونة للفقراء مقابل الانضمام لحزب أردوغان

الأحد 24/يناير/2021 - 07:14 م
علي باباجان
علي باباجان
آية حسني
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انتقد وزير الاقتصاد التركي الأسبق، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، اليوم الأحد، الأوضاع الاقتصادية المتردية في تركيا، واستغلال حكومة أردوغان للفقراء، قائلًا: «المواطن الفقير إذا رغب في الحصول على معونة يشترط عليه الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية- يرأسه رجب طيب أردوغان- أولًا».

وقال باباجان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تسببت في تفشي الفقر في البلاد، إذ أصبح في عهدهم يعيش 23 مليون شخص بأقل من 40 ليرة في اليوم، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي، وفقا لموقع تركيا الآن.

واتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، أردوغان بترويع عالم الأعمال في تركيا، موضحًا أن «رجال الأعمال يشعرون بالخوف بسبب مطاردة الحكومة لهم، وإجبارهم على الاعتماد على سلطة الدولة والتعامل مع الحزب الحاكم، ما تسبب في فرارهم وإيقاف استثماراتهم في أنقرة».

وأضاف باباجان أنه اكتشف وجود أكثر من 67 رجل أعمال رفضوا كشف هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، فالحكومة تهلك مستثمريها بنظام جباية الضرائب عقابًا لهم، بسبب عدم تقديمهم الولاء لأردوغان وحزبه.

وأفاد بأن أردوغان يحاول أن يحمل رجال الأعمال نتائج فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية، فيطالبهم بضخ الأموال ومساعدته في مشروعاته حتى يتسنى له التفاخر بها.

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