البرلمان العربي: زيارة جيبوتي لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن زيارة وفد البرلمان العربي برئاسته إلى جيبوتي تأتي في إطار تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية دعما للعمل العربي المشترك.جاء ذلك في تصريح أدلى به العسومي لدى وصوله على رأس وفد من البرلمان العربي إلى جيبوتي اليوم الأحد، حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي محمد على حمد.وذكر بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم أن هذه أول دولة عربية يزورها العسومي بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي.وأكد العسومي - فور وصوله - حرص البرلمان العربي على التواصل مع جميع الدول العربية وتطوير العلاقات معها، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي من منطلق الحرص على دعم ومساندة الأشقاء في جمهورية جيبوتي وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتهم في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار التوجه الجديد للبرلمان العربي بشأن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية خدمة لمصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها وتعزيزا للعمل العربي المشترك.ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي، خلال هذه الزيارة، مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ورئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، وسيُلقي العسومي غدًا الاثنين كلمة أمام مجلس النواب يسلط فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه الأمة العربية.