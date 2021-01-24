رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يشكل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 06:46 م
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
طباعة
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الأمين التوم، قرارا، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة.

وتختص اللجنة بالتأكد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مختصة، وأن كل مادة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد، بالإضافة للتأكد من أن إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأن المنهج الجديد قابل للتدريس.

وترفع اللجنة القومية لمراجعة المناهج تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، ووجه القرار وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن القرار يأتي في سياق عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبارها من أهم أهداف الثورة ورأس الرمح في عملية التغيير، مؤكدا أنه من الضروري أن تتم حسب الأُسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج، وبصورة تراعي التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ومتطلبات التعليم في العصر الحديث.

جدير بالذكر أنه كان قد أثير جدل في السودان، مؤخرا، بسبب بعض التعديلات على المناهج.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأرقام.. "أسواق للمعلومات" تكشف مواعيد وصول شحنات القمح والفول والذرة والسكر والزيت خلال الفترة المقبلة

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

خاص.. مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

وفاة الأديب عبدالغني مصطفى متأثرًا بكورونا

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته