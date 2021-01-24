السودان يشكل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الأمين التوم، قرارا، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة.وتختص اللجنة بالتأكد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مختصة، وأن كل مادة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد، بالإضافة للتأكد من أن إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأن المنهج الجديد قابل للتدريس.وترفع اللجنة القومية لمراجعة المناهج تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، ووجه القرار وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن القرار يأتي في سياق عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبارها من أهم أهداف الثورة ورأس الرمح في عملية التغيير، مؤكدا أنه من الضروري أن تتم حسب الأُسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج، وبصورة تراعي التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ومتطلبات التعليم في العصر الحديث.جدير بالذكر أنه كان قد أثير جدل في السودان، مؤخرا، بسبب بعض التعديلات على المناهج.