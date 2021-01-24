انتحار شاب شنقا داخل غرفته بالمعصرة

أقدم شاب عشريني يعاني من مرض نفسي على الانتحار بشنق نفسه داخل غرفته بمنطقة حدائق حلوان.تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه جثة نجله معلق في حبل داخل غرفته.وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"، 25 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من مرض نفسي وكان يعالج داخل إحدي المستشفيات النفسية، وبسبب سوء حالته النفسية أقدم على الانتحار، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.