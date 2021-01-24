عيد الشرطة.. ماذا فعلت الداخلية لمواجهة فيروس كورونا؟

جاء عيد الشرطة الـ69 ليكون شاهدًا العام الحالي على تضحيات رجال الداخلية الذين لعبوا دورًا مهمًا في حماية المصريين من خطر فيروس كورونا ومواجهته، حيث قامت بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحظر، ومتابعة قرارات غلق المقاهي والمطاعم، وضبط سائقي النقل الجماعي غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وضبط أي تاجر بحاول استغلال الأزمات لرفع الأسعار.تنفيذ قرارات الحكومةحرص ضباط وزارة الداخلية على الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين والحد من تفشي وباء كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.ضبط أوكار تصنيع الكمامات المغشوشةكما نجحت الداخلية في ضبط مصانع بير السلم لتصنبع الكمامات والأوكار الخاصة بتخزينها لبيعها في السوق السوداء.مراعاة الحالات الإنسانية وقت الحظرلم ينس رجال الداخلية مراعاة الحالات الإنسانية وقت الحظر بأن قامت بالاستجابة لكل بلاغات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات.مواجهة مافيا الاستيلاء على الأكسجينتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (3000 لتر أكسجين سائل داخل خزان معد للتعبئة مجهول المصدر – 60 إسطوانة غاز أكسجين) تم تجميعها وحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة إسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.