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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عيد الشرطة| الداخلية توقف سلسال الدم وتصلح بين العائلات

الأحد 24/يناير/2021 - 05:19 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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يشهد عيد الشرطة 25 يناير على جهود جبارة قطعتها وزارة الداخلية على مدار العام، لوقف سلسال الدم والصلح بين العائلات ووأد الخصومات الثأرية ضمن الخطط الاستراتيجية للإصلاح بين العائلات ولم شمل الأسرة من خلال عقد جلسات صلح مع كبار وشيوخ وعواقل المحافظات المختلفة، لإنهاء الصراعات الثأرية للأبد في الصعيد وكل محافظات مصر، ولاقت تلك المبادرات ارتياحًا كبيرًا بين جموع العائلات.

جلسة صلح في الفيوم
نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالتنسيق مع أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

الصلح بين عائلات سوهاج
نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (الفيوم - سوهاج) في عقد جلسة صلح بين أطراف 4 عائلات بدائرة مركزى شرطة (طامية – سوهاج)، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات بالمحافظتين، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

الصلح بين عائلات بأسيوط
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات" حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

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