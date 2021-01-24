الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة

رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في الاجتماعات التي استضافتها المغرب ببوزنيقة يومي 22 و23 يناير الجاري بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي.وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تدعم كل الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، مشيدًا كذلك في هذا الخصوص بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.وأعرب المصدر ذاته عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.واتفق المشاركون في اجتماع بوزنيقة، أمس، على تشكيل لجنة مصغرة بشأن شغل المناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية لإدارة الانتخابات.