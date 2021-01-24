خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الشرطة

تحتفل شبكة البرنامج العام بعيد الشرطة يوم 25 يناير صباحا فترة "صباح الخير" والتواصل مع الضيوف وتقديم أرق الكلمات المهنئة لرجال الشرطة واسترجاع ذكرى الفداء والبطولة منذ 69 عاما، حينما تصدى رجال الشرطة للاحتلال الإنجليزي بمصرية حقة ووطنية صادقة.وفي الظهيرة فترة "لحظة بلحظة" يتم توظيف موجهة لهذا اليوم بإذاعة كلمة السيد الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وتحليلها وتعمق ما فيها من معاني إذاعة أغنيات مناسبة ومحاورة الصحفي أحمد رفعت، ومساءً فترة "مساء الخير يا مصر" مع الكاتب والمحلل السياسي أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم يتم قراءة وتحليل احتفال مصر بعيد الشرطة، كما يتم تطويع عدد من البرامج منها: برنامج رأي الدين حول معنى الانتماء وكيف يكون الانتماء حقا إلى الأوطان، وبرنامج دعوة أمل- الإسلام والشباب - لؤلؤة.صوت العربتحتفل إذاعة صوت العرب بعيد الشرطة عبر تطويع عدد من برامجها وتقدم فقرات مفتوحة في برنامج "صباح الخير يا عرب" عن تضحيات الشرطة من أجل الوطن كما يستضيف برنامج أغاني وعجباني الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على موجات صوت العرب اللواء الفنان أيمن صفر علي بمناسبة عيد الشرطة، ويختار مجموعة من الأغاني الوطنية التي يتحدث عنها وذكرياته مع وزارة الداخلية واحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة ويختار مجموعة من الأغاني منها "أنا ابنك الأمين" من غنائه وكذلك أغنية اسلمي يا مصر من غنائه وأغنية المصريين أهمه للفنانة ياسمين الخيام وأغنية عنية السهرانين لمحمد ثروت البرنامج من إعداد وتقديم علي الكنيسى.ومن البرامج المطوعة المذاعة خلال اليوم والتي تقدم حلقات خاصة عن شهداء الشرطة: يومك سعيد، حدث في مثل هذا اليوم، صورة، أغاني وعجباني، بالعربي.إذاعة الشرق الأوسطوتحتفل إذاعة الشرق الأوسط عبر إذاعة الأغاني الوطنية للاحتفال بالمناسبة وتطويع بعض برامجها ومنها: "تعظيم سلام" ويتضمن لقاءات مع الصحفيين وكبار الكتاب للحوار عن أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما تحقق بالفعل على أرض الواقع من أمن واستقرار وأمان، كما تذاع لقاءات مع نجوم الفن للتهنئة وأيضا من المشاركين في الأعمال ذات الطابع الوطني مثل: وفاء عامر – عزت العلايلي – رانيا فريد شوقي – المخرجة انعام محمد علي، وتذاع فترات مفتوحة مثل: "رسمنالك" تتضمن لقاءات مع فناني الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة لكل نواحي التطوير التي تمت على أرض الواقع، وفترة "كلمات في حب مصر" وتتضمن لقاءات مع الصحفيين بعض الشعراء مثل جمال بخيت – أمير طعيمة عن أهم الكلمات التي يمكن التعبير من خلالها عن حب الوطن.الشبكة الثقافيةالشبكة الثقافية تحتفل عبر برنامجها الإنجليزي والألماني والفرنسي بعيد الشرطة عبر فقراتها المفتوحة يتم خلالها التواصل مع المستمعين والحديث عن هذا اليوم وما قدمته الشرطة من تضحيات لحماية أمن الوطن والمواطن وكذلك أهمية دعم الشرطة لحفظ الاستقرار وما تقدمه الحكومة من دعم لأسر الشهداء.. وكذلك تقديم التهنئة لرجال الشرطة واسترجاع أعمال البطولة لتصديهم لمكافحة الإرهاب.. كما تذيع حلقة خاصة عن عيد الشرطة والاحتفالات بهذه المناسبة على المستوى الرسمي والشعبي.الإذاعات الموجهةشبكة الإذاعات الموجهة تحتفل بعيد الشرطة باللغات المختلفة (العبرية - الإيطالي - الروسي - الألباني- الفرنسي- الألماني) فتستعرض برامجها الاحتفال بعيد الشرطة في ظل ما تشهده مصر من تحديات مختلفة على جميع الأصعدة وخاصة في ظل جائحة كورونا والعمل على تحقيق التنمية الشاملة، كما يستعرض عدد من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة احتفالًا بهذه المناسبة ومن أبرز البرامج: مصر الجديدة، عالم الثقافة، نهاية الأسبوع، مصر اليوم، معلومة وسؤال.